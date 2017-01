Uitverkoop bij Dilbeekse sterrenzaak Bistro Margaux

Bistro Margaux laat via Facebook weten dat het op 10 januari een garageverkoop organiseert. Gezien het sterrenrestaurant deze maand de deuren sluit, wordt er heel wat verkocht uit de keuken én van het interieur. “Wie nog wat extra keukenspullen kan gebruiken of simpelweg een souvenir wil uit Bistro Margaux is meer dan welkom op 10 januari in de Lange Veldstraat in Dilbeek voor onze garageverkoop. Ook de borden, glazen, stoelen en decoratiespullen gaan de deur uit”, laat chef-kok Thomas Locus weten. Over enkele weken wil Locus op dezelfde locatie een brasserie openen. Meer info vind je op de Facebookpagina van Bistro Margaux.