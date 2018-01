Ulrike Bolenz schildert met bewoners zorgcentrum Homevil

De Vilvoordse kunstenares Ulrike Bolenz werkt aan een monumentaal schilderij in opdracht van de vzw Homevil, een woon- en dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze krijgt daarbij de hulp van vijf bewoners van het het centrum. Het schilderij moet eind februari klaar zijn want dan wordt het plechtig onthuld in de nieuwe afdeling voor zwaar zorgbehoevenden van Homevil. Wij trokken vanmiddag naar het atelier van Ulrike Bolenz om te kijken hoe de creatieve klus vordert.

Voor de trouwe RINGtv-kijker is Ulrike Bolenz geen onbekende. De kunstenares is van Duitse komaf maar woont en werkt al meer dan een kwarteeuw in Vilvoorde. Jouw zender besteedde eerder al aandacht an haar uiterst expressieve portretten van onder meer Herman Van Rompuy, Jean-Luc Dehaene en Rik Torfs.

Dezer dagen werkt ze in haar Vilvoordse atelier aan een nieuwe, bijzondere opdracht: een monumentaal schilderij voor de vzw Homevil, een woon- en dagcentrum aan de Kursaalstraat in Vilvoorde voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze krijgt daarbij de hulp van vijf bewoners van het het centrum. Het schilderij moet eind februari klaar zijn want dan wordt het plechtig onthuld in de nieuwe afdeling voor zwaar zorgbehoevenden van het centrum.

Onze reporter zag de creatieve bende vanmiddag aan het werk. En u ook, vanavond in ons nieuws.