In de basisschool Spectrum in Buken, een deelgemeente van Kampenhout, loopt sinds september een uniek les- en leerexperiment. Leerlingen worden er niet per leeftijd maar wel volgens hun talenten en capaciteiten onderverdeeld in verschillende klassen. Evaluaties tonen aan dat het experiment meer dan zijn nut heeft.

Uniek leerexperiment in basisschool Spectrum in Kampenhout

Iedere woensdag wordt in de basisschool het klassieke klassensysteem doorbroken. Daarbij komen leerlingen van verschillende leeftijden en uit verschilende leerjaren in één en dezelfde klas terecht. Op die manier wil men in Buken de sterkere leerlingen niet op hun honger laten en de zwakkere leerlingen de kans geven om vlotter bij te benen.

Wekelijkse evaluaties hebben al aangetoond dat het experiment zeker loont en in het voordeel is van de leerlingen, die ongeacht hun leeftijd volgens hun capaciteiten en talenten worden samengebracht in de klas. De lessen die gegeven worden zijn ook speels en interactief. En omdat de leerlingen en de leerkrachten regelmatig veranderen, zijn ze ook bijzonder spannend, ook al hadden sommige ouders aanvankelijk hun bedenkingen bij het systeem.

De kleine basisschool in Buken is een afdeling van de Spectrumschool. Daar wordt onderzocht of de revolutionaire leermethode op termijn ook kan worden toegepast.