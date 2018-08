Uniek muzikaal evenement in centrum Brussel

In Brussel kan je deze zomer nog naar een uniek muziekevenement en wel in het centrum van de stad. Van dinsdag tot en met zaterdag is er het Brussels Summer Festival. Dat duurt dit jaar voor het eerst geen 10 maar 5 dagen. Meer over het unieke festival in Brussel kan je bekijken in ons zomermagazine Cocktail.