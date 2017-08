Uniek taalproject voor voetbalmama’s in Vilvoorde

Voetbalclub Vilvoorde City en vzw Fast Forward slaan de handen in elkaar voor een uniek taalproject. De anderstalige mama’s die hun kinderen naar de voetbaltraining brengen, krijgen komend schooljaar de mogelijkheid om via gespreksgroepen hun Nederlands te oefenen en inspirerende vrouwen te ontmoeten.

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering maakte recent 1 miljoen euro vrij om anderstaligen oefenkansen Nederlands te bieden in Brussel en Vlaanderen. Van de 21 geselecteerde projecten komt er slechts één uit Vlaams-Brabant, dat van voetbalclub Vilvoorde City en vzw Fast Forward. Met hun project ‘Vilvoordse voetbalmoeders: scoren met taal’ willen ze komend schooljaar minimaal 20 anderstalige voetbalmama’s inspireren en helpen met hun Nederlands.

“Wij zijn een dynamische voetbalploeg met een 350-tal jonge spelertjes van diverse afkomst. Een groot aantal voetbalmama’s vergezellen hun kinderen naar de voetbaltrainingen. Dat bracht ons op het idee om de anderstalige moeders, die soms uit een andere leefwereld komen, een aangename en nuttige activiteit aan te bieden, terwijl hun kinderen aan het sporten zijn”, verduidelijkt Faruk Akkus van Vilvoorde City. “Op vlak van oefenkansen Nederlands hebben we als vzw veel expertise opgebouwd. Tot vorig jaar maakte Fast Forward ook theater voor anderstaligen. Die activiteit is overgenomen door ‘Theater van A tot Z’. Nu gaan we ons focussen op het ondersteunen van cultuur en onderwijs. We willen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen en inspireren. Dit oefenkansenproject is daarvoor ideaal”, vertelt Peter Schoenaerts van Fast Forward vzw.

In september start het project. Dan zullen de voetbalmama’s twintig weken lang kunnen deelnemen aan bijeenkomsten waarop geregeld een interessante spreekster wordt uitgenodigd. De mama’s mogen de gaste vragen stellen en gaan met elkaar in gesprek. De thema’s die aan bod komen, zijn erg divers en gaan van journalistiek tot sport en gezonde voeding. Alle spreeksessies worden begeleid door vrijwilligers. Wie zin heeft om anderstalige mama’s met hun Nederlands te komen helpen kan contact opnemen via info@fast-forward.be.