Unieke stage Kenjutsu in Groot-Bijgaarden

Kenjutsu is de kunst van het gebruik van het Japanse zwaard. In Groot-Bijgaarden (Dilbeek) loopt vanaf vandaag een driedaagse stage. Niemand minder dan de Japanse grootmeester Yabuki Yuji geeft de stage. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n kenjutsu-stage in België op het programma staat.

Grootmeester Yabuki Yuji leidt een gerenommeerde Japanse zwaardschool. Het is Vilvoordenaar Guy Buyens die er in slaagde om de Japanse grootmeester naar België uit te nodigen. En daar komen mensen van heinde en ver op af. Zo zijn er mensen uit Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland en er is zelfs belangstelling vanuit Thailand.

Doel van Kenjutsu is om de tegenstander met één slag te verslaan. Dat kan door met het zwaard naar beneden te snijden in het lichaam of door te steken. Timing is daarbij heel belangrijk. Voor de veiligheid wordt er gevochten met houten zwaarden, er mag zeker geen bloed vloeien.

De krijgskunst-spirit is essentieel. Daarvoor is heel wat concentratie nodig.