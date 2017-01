UNIZO vecht bouwvergunning van Uplace aan

Volgens Unizo betekent een mega winkelcomplex als Uplace extra concurrentie voor de plaatselijke handelaars, die nu al zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van bijvoorbeeld e-commerce, de handel via het internet. Unizo heeft ook bedenkingen bij de mobiliteit en zegt dat de verkeersknoop in en rond Brussel er de jongste jaren alleen maar erger op geworden is. Tot slot wijst Unizo op de juridische bezwaren. Als Uplace de bouwwerken toch starten ondanks alle bezwaren en lopende procedures, neemt het een bijzonder groot risico, zegt Unizo.