Update 17u: Wateroverlast nijpend in Londerzeel en Affligem

Door de aanhoudende regenval en smeltende sneeuw van de voorbije 24 uur is er her en der in onze regio wateroverlast. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg gisteravond en vannacht zo'n 130 oproepen te verwerken. Het ging vooral om ondergelopen straten en kelders en omgewaaide bomen, onder meer in Grimbergen, Opwijk en Asse. De gevolgen lijken het grootst in Affligem, en vooral Londerzeel. Het peil in verschillende waterlopen bereikte er een alarmerend niveau.

Door de zware regen wordt in Affligem het waterpeil van de Bellebeek en de Okaaibeek nauwlettend in de gaten gehouden, De toestand is nog niet kritek, maar veel hangt af van het weer van de komende dagen. De Vlaamse milieumaatschappij houdt een oogje in het zeil. Als het peil nog een beetje stijgt, kan de situatie gevaarlijk worden, Maar dat hangt af van de mogelijke neerslag in de komende uren en dagen en of er zich stroomafwaarts - bijvoorbeeld door meegevoerde takken - obstakels gaan vormen die het water afremmen.

In Londerzeel zorgt de Grote Molenbeek voor problemen. Er was vanmiddag reeds een crisisvergadering op het gemeentehuis . Daar werden zandzakjes uitgedeeld en preventief staan er nog palletten met zakjes klaar. Het crisisoverleg vanmiddag tussen de gemeente Londerzeel en de hulpdiensten bracht goed nieuws. Het peil in de waterlopen daalt of blijft stabiel en ook de wachtbekkens doen hun werk. Die zitten nog niet vol, waardoor ze het water dat vanuit hoger gelegen buurgemeenten de komende uren en dagen naar Londerzeel stroomt, kunnen opvangen. Toch blijft de gemeente waakzaam. Vooral aan de Maldersesteenweg blijft het opletten geblazen.

Burgemeester Nadia Sminate (N-VA): “We houden het van uur tot uur in de gaten. En als het nodig moest zijn, zal het crisiscentrum opnieuw bijeenkomen. De technische dienst heeft ook al 30 palletten met zandzakken gevuld. We hebben ook preventief al een aantal zandzakken bij de mensen thuis gebracht.”

In Londerzeel blijven een vijftal ondergelopen straten voorlopig nog afgesloten voor het verkeer