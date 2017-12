Uplace “Light”: Katia Segers vindt geen gehoor bij minister Muyters

In de commissie Economie van het Vlaams Parlement is vanmorgen achter gesloten deuren gediscussieerd over Uplace, het omstreden winkelcomplex dat zou worden gebouwd in Machelen, vlakbij het viaduct van Vilvoorde. Parlementslid Katia Segers (sp.a) uit Liedekerke eiste uitleg van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) over de hypothese van een Uplace “Light”, een afgeslankte versie van het complex, maar kreeg geen bevredigend antwoord.