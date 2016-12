Uplace heeft opnieuw een bouwvergunning

Uplace is uiteraard tevreden met de nieuwe bouwvergunning. “We kunnen ons nu, na het elfde openbaar onderzoek, eindelijk focussen op het bouwen van ons belevingscentrum”, zegt Jan Van Lancker, CEO van Uplace. “Nadat we in 2012 al de oude industriegebouwen afbraken en de grond saneerden, zetten we in 2017 onze werken verder met de start van de bouw. De mobiliteitswerken zijn al aan de gang. Als alles volgens plan verloopt, hopen we in 2019 onze deuren te openen voor het grote publiek.” Vilvoorde en Leuven hebben al laten weten dat ze in beroep zullen gaan tegen de nieuwe bouwvergunning.