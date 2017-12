'Uplace met derde verkleinen om dossier uit slop te trekken'

Volgens de Tijd is het Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) die het initiatief nam voor een mogelijke oplossing. Het is namelijk wachten op het arrest van de Raad van State over het ruimtelijk plan waar Uplace moet komen, in de zone Vilvoorde-Machelen. Indien het arrest negatief is, ziet het er naar uit dat het definitief over and out is voor Uplace. Muyters wil op z’n minst bewijzen dat hij alles uit de kast haalde om Uplace te redden, dit vooral uit vrees voor schadeclaims van Uplace zelf.

'Uplace light'

In het zogenaamde ultieme plan dat Muyters de Vlaamse regering voorstelt, wordt Uplace een derde kleiner. Het geplande hotel wordt geschrapt, de kantoorruimte vermindert met 70 procent en de winkelruimte met 10 procent. Uplace legt zich neer bij het compromis, schrijft De Tijd, omdat het zou beseffen dat na jaren van strijd er niet veel meer te halen valt uit het project dan een troostprijs.

Voor VOKA Vlaams-Brabant is Uplace light een aanvaardbaar compromis. "Het afgeslankte project biedt nog steeds het voordeel dat het de opwaardering van de verloederde zone kan stimuleren, terwijl de kleinere omvang aanvaardbaar moet zijn voor tegenstanders uit de omgeving. Laat ons toch nog iets in de regio realiseren," klinkt het.

'Geen draagvlak'

Toch is het nog maar de vraag of er een 'Uplace light' komt. Nog niet alle tegenstanders zijn overtuigd en ook de coalitiepartners van N-VA, CD&V en Open VLD, blijven met vragen zitten. Volgens de partij Groen! zal deze lightversie evenmin gedragen worden. "Het voorstel omvat nog steeds het overgrote deel aan winkel- en kantoorruimte, en zal een uiterst negatieve impact blijven hebben op de mobiliteit, op de gezondheid van de omwonenden en op het milieu. Zo’n megalomaan project wordt niet gedragen door het middenveld, bevolking en omgeving," stelt Vlaams parlementslid An Moerenhout uit Kapelle-op-den-Bos.

Ook Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) is tegen een 'Uplace light'. "Enkel als Verhaeghe zich beperkt tot twee bollenwinkels, een drogisterij en een café kan dit project voor ons doorgang vinden," aldus Tobback. Omwille van de concurrentie met het Leuvense handelscentrum vocht Leuven in het verleden al elke vergunning voor Uplace aan bij de Raad van State.

Eurostadion

Een manier om de Uplace-deal verteerbaar te maken voor oppositiepartner CD&V, is om het dossier te koppelen aan dat van het Eurostadion, zeggen Vlaamse regeringskringen volgens De Tijd. Terwijl CD&V het been stijf houdt over Uplace, is Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het Eurostadion niet echt genegen. Hij vreest voor de impact op de mobiliteit in de regio.

Een Eurostadion-light zou die impact verminderen. Bovendien zou dit het financieel haalbaarder maken om een voetbalclub als huurder aan te trekken. Nadat de Europese Voetbalbond EUFA gisteren Brussel schrapte als speelstad voor het Europees Kampioenschap Voetbal 2020, is zo’n lightversie plots weer mogelijk. Het stadion hoeft nu niet meer over 60.000 zitjes te beschikken en zou verkleind kunnen worden tot een stadion met 40.000 à 45.000 zitjes.