Uplace is milieuvergunning opnieuw kwijt

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het Uplace-complex in Machelen geschorst, tegen het advies van de auditeur in. Volgens de Raad is de vergunning gebaseerd op een verouderd Milieu-effectenrapport en schat het de schadelijke gevolgen voor de mobiliteit en de luchtkwaliteit dus mogelijk niet correct in. Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace, reageert verbijsterd en spreekt van een 'aanfluiting van de rechtszekerheid'.

De zevende kamer van de Raad van State schorste vanmorgen de milieuvergunning van Uplace. Het arrest gaat in tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State. Uplace noemt het in een persbericht een verbijsterend arrest.

“Het is niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt”, zegt Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace. “In een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest negeert de zevende kamer het advies van de auditeur, de rechtspraak uit het Docks-arrest en legt ze vooral het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC) naast zich neer. Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat – dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo’n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die 10 jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende.”

Uplace analyseert nu het arrest en zal overleg plegen met de Vlaamse Regering. De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven van kracht, maar zonder milieuvergunning kan de bouw niet starten.

De tegenstanders van Uplace zijn uiteraard tevreden met de schorsing. Volgens Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, is gerechtigheid geschied. Hij roept de Vlaamse regering op om Uplace nu definitief te begraven. Z'n partij sp.a, maar ook Groen en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vragen hetzelfde.