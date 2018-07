Uplace pompte al 87 miljoen euro in winkelcomplex

Al 13 jaar werkt Uplace aan de bouw van het gelijknamige winkelcomplex in Machelen. Oorspronkelijk moest dat complex in 2016 openen, maar vandaag moet de eerste steen nog altijd gelegd worden. Intussen heeft Uplace al zo’n 87 miljoen euro geïnvesteerd heeft in de plannen, maar de opgelopen vertragingen beginnen financieel zwaar door te wegen.

In 2017 maakte Uplace 2,1 miljoen euro verlies. Dat schrijft De Tijd. Het jaar voordien was dat nog bijna 10 miljoen euro. Uplace staat er dus niet goed voor, zeker nadat de Raad van State eind vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan afkeurde. Doorheen de jaren is het verlies van het project opgelopen tot meer dan 37 miljoen euro. Enkele jaren geleden werd er gesnoeid in het personeelsbestand om de kosten te drukken.

Uplace vestigt nu alle hoop op gemeente Machelen, dat van de Vlaamse Overheid de bevoegdheid gekregen heeft om zelf een ruimtelijk plan op te stellen. Het zou wel om een verkleinde versie gaan van het winkelcomplex gaan. Het betekent ook dat Uplace de volledig administratieve procedure opnieuw moet doorlopen, terwijl het al zo’n 87 miljoen euro in het project heeft geïnvesteerd. Dat is al een grote hap van de 660 miljoen euro die Uplace begroot had om de volledige bouw te realiseren.