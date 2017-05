Urbanfestival Fire Is Gold in Vilvoorde is meteen schot in de roos

Zo'n 4.000 muziekliefhebbers verzamelden zondag in het park ‘Drie Fonteinen’ voor de eerste editie van Fire Is Gold.

Het nieuwe hiphop- en r&b-festival was meteen een schot in de roos. Onder meer Woodie Smalls, Damso, Faisal, Roméo Elvis, Jarreau Vandal, Hamza en Sevn alias beklommen er het podium. Naast muziek was er ook plaats voor mode en sport. De bezoekers konden er onder meer deelnemen aan verschillende activiteiten zoals skateboarding, basketbal en voetbal. Sommigen hebben zelfs de kans gekregen om een balletje te gooien met dunk koning Jordan 'Mission Impossible' Kilganon die ons land voor de eerste keer bezocht.