Maandag geeft Urbanus het peterschap van de Vijfhoekfeesten in Tollembeek door aan een andere komiek: Freddy De Vadder.

Urbanus was drie jaar lang peter van het gezellige festival in Tollembeek (Galmaarden). Hij trad er ook twee keer op. Maandag krijgt Freddy De Vadder aan het standbeeld van Urabanus in Tollembeek het bord van ‘peter van de Vijfhoekfeesten’. Urbanus zelf zal hem dat overhandigen.

Dit jaar treden op 12 en 13 augustus onder meer Meuris en Arno op tijdens het festival.