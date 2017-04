Urbanusstrip wordt musical

Er is een musical in de maak rond de stripfiguur Urbanus. De première is voorzien voor december 2019. Regisseur wordt Stany Crets.

“Het zal de onnozelste musical van deze eeuw en de volgende eeuw worden”, aldus Stany Crets over de Urbanusmusical. Basis voor de musical wordt de stripreeks rond Urbanus. Die werd in de jaren '80 bedacht door de grappenmaker uit Tollembeek en striptekenaar Willy Linthout en is vandaag nog steeds een van de best verkopende stripverhalen. Nu zullen de stripfiguren tot leven komen in een musical. “We beloven keitoffe ‘liekes’, vieze moppen, stomme verhaalwendingen en sexy meiskes. Je maakt straks in levende lijve kennis met Urbanus' ouders Eufrazie en Cesar, met Amedee en Nabuko Donosor, met de hittentitten, met Miss Pussy en vele andere rare kwieten. De strips komen tot leven, mét muziek van Urbanus”, zegt Stany Crets die met z’n huiswerk klaar moet zijn tegen december 2019, want dan is de zaalpremière voorzien. Urbanus zal niet zelf de hoofdrol vertolken. Wie dit wel wordt is nog niet duidelijk want de audities moeten nog plaatsvinden.

De productie is in handen van het gloednieuwe entertainment productiehuis Deep Bridge dat dinsdag zijn plannen uit de doeken deed. Zo komt er ook een musical rond de muziek van Raymond van het Groenewoud en een theaterproductie op basis van een kinderboek van acteur Mark Tijsmans. De initiatiefnemers zijn Koen Hendrickx, Ralph Broos en Ken Lambrechts. Zij hebben al heel wat ervaring in de film-, live- en muziekindustrie en willen met de tax shelter na de filmindustrie ook de muziek- en theaterwereld een boost geven.