Vakantieuittocht: Brussels Airport klaar voor eerste stormloop

Brussels Airport maakt zich klaar voor de start van de zomervakantie. In het eerste weekend en tijdens de eerste week wordt al een aanzienlijke drukte verwacht met een geraamd aantal passagiers van ongeveer 811.000. Dat is zelfs 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De komende dagen start een eerste grote vakantieuittocht op Brussels Airport. In het eerste weekend worden bijna 240.000 passagiers verwacht. In de eerste week gaat het om meer dan 570.000 passagiers. In totaal verwacht de luchthaven bij de start van de zomervakantie 3% meer passagiers dan in diezelgfde periode vorig jaar.

Vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines raamt de eerste zomerpiek op zijn vluchten dit weekend op ruim 100.000 passagiers, die vooral kiezen voor Spanje, de Balearen en de Griekse eilanden. De maatschappij voegt deze zomer 26 nieuwe bestemmingen toe aan zijn portfolio.

De luchthaven in Zaventem zorgt intussen ook maximaal voor voetballiefhebbers: alle wedstrijden zijn live te volgen op verschillende schermen in de luchthaven. Wie voor zijn afreis nog even actief wil zijn, kan op de luchthaven zelfs leren jongleren met de bal: die lessen worden er gegeven door enkele freestyle voetballers van wereldniveau.

Naar gewoonte geeft de luchthaven de vroegste vakantievogels de goede raad tijdig naar Zaventem te komen, een eventuele parkeerplaats vooraf te reserveren en online in te checken om tijd te besparen.