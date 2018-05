Vakbonden Brussels Airlines voorzichtig positief over voorstel directie

In Zaventem is het gisteren niet tot een akkoord gekomen tussen de directie van Brussels Airlines en de vakbonden over het loon en de werkomstandigheden van de piloten. De piloten hebben gisteren gestaakt om hun eisen kracht bij te zetten. Het was nog maar de tweede keer in de zestienjarige geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij dat ze het werk neerlegden. Hun vakbondsafgevaardigden zaten de hele dag samen met de directie om te onderhandelen over loonsverhoging en minder werkdruk. Er werden voorstellen besproken over nieuwe uurroosters dus over de vlucht en de rusttijden van de piloten. "De directie heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd, gisterenavond na moeizame onderhandelingen”, zegt Pol Buekenhout van de christelijke vakbond. “Er is een licht positief signaal gegeven maar of dat voldoende is gaan we bekijken op zijn techniciteit morgenvoormiddag. We gaan opnieuw rond de tafel zitten met directie. Op het einde van de avond gaan we evalueren of het voorstel volwaardig is om mee naar de piloten te gaan. Zij zullen finaal moeten beslissen.”

De aangekondigde pilotenstaking van morgen gaat in elk geval door. De vakbonden zullen van de actiedag niet alleen gebruik maken om de gesprekken met de directie van Brussels Airlines verder te zetten maar ook om te onderhandelen met de federale regering over de pensioenregeling voor de piloten én het cabinepersoneel.