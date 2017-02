Vakbonden C&A hopen aantal ontslagen in Vilvoorde te beperken

"Het is de eerste keer dat C&A zo'n grote reorganisatie doorvoert op het hoofdkantoor in Vilvoorde. De werknemers reageerden dan ook erg geschrokken tijdens de personeelsvergadering. Anderzijds was men tevreden dat men wist waar men aan toe was. Er waren immers al een tijd geruchten dat een herstructurering op komst was”, vertelt vakbondssecretaris Kirsten Rosiers van de christelijke vakbond LBC. “Recent werden nog getallen genoemd die drie keer hoger lagen dan het uiteindelijke verdict. Er werd na de aankondiging dan ook gewoon verder gewerkt", aldus Rosiers.

De vakbondsvrouw wil voorlopig nog geen commentaar kwijt op de intentie tot collectief ontslag die de directie aankondigde. Ze kan momenteel ook nog geen argumenten geven die de vakbonden zullen kunnen aanvoeren om de directie te overtuigen om het aantal ontslagen te verminderen. "Tijdens de onderhandelingen willen we hiervoor in eerste instantie te weten komen in welke afdelingen de ontslagen zullen vallen en wat de toekomstvisie is van C&A voor dit hoofdkantoor", aldus Rosiers.