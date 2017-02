Vakbonden Vinçotte manifesteren in Vilvoorde

De vakbonden bij het inspectiebedrijf Vinçotte voerden vrijdag een nationale manifestatie aan de hoofdzetel in Vilvoorde tegen de hervormingen. Daardoor dreigen er 50 jobs verloren te gaan in de afdelingen Asbestcontrole en Bodeminspectie.

Vinçotte in Vilvoorde is één van de grootste controle-organismen in ons land en stelt zo’n 1.700 mensen te werk. Maar met het veranderingsproject 'Vinçotte 3.0' wil de directie het bedrijf hervormen. “Het gevolg is een lawine aan operationele en praktische problemen. Zo krijgen heel wat inspecteurs weinig of geen opdrachten terwijl andere overspoeld worden met werk. De moeilijkheden zijn zo verontrustend dat de werknemers bang zijn voor het voortbestaan van Vinçotte”, aldus de vakbonden. De vakbonden vragen dat de plannen opnieuw geëvalueerd worden en niet eenzijdig en zonder sociaal overleg doorgevoerd worden.

Ook maken de vakbonden zich zorgen over de verkoop van de afdelingen Asbestcontrole en Bodeminspectie. Volgens de vakbonden zijn deze activiteiten even rendabel als de andere afdelingen. Daardoor zouden er echter 50 jobs verdwijnen. Het bedrijf wil volgens de vakbonden ook de buitenlandse activiteiten waar 800 mensen werken verkopen.

Tot slot hekelen de vakbonden de afslanking van de syndicale vertegenwoordiging van 18 naar 8 leden. Ze eisen een representatieve vertegenwoordiging. Daarom zakten vrijdag alle afdelingen af naar de hoofdzetel in Vilvoorde om er actie te voeren.