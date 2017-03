Vakbonden vrezen voor ontslagen door reorganisatie bij Brussels Airport

Vrijdagochtend kreeg het personeel tekst en uitleg bij de toekomstplannen van Brussels Airport. De luchthavenuitbater wil de onderneming anders organiseren en uitbouwen op 8 sleuteldomeinen. “Maar duidelijke antwoorden op onze vragen en verzuchtingen bleven achterwege. Het was een perfecte goed nieuws-show zoals we dat Brussels Airport gewoon zijn. Dus niet zo amateuristisch als de recentste Oscaruitreiking”, reageert Kurt Callaerts van de christelijke vakbond ACV-Transcom.

“Het enige concrete dat Brussels Airport liet weten is dat er 40 personen door de reorganisatie zullen ‘geïmpacteerd’ zijn. Maar verdere uitleg werd afgeblokt. Bovendien is dit in tegenspraak met wat beloofd was op de ondernemingsraad van december 2016. Daar had men gesteld dat enkel de structuur werd aangepast, zonder enige impact voor het personeel. Men loog de ondernemingsraad dus voor”, aldus Callaerts.

De 40 betrokkenen zullen daarom niet ontslagen worden. Mogelijk kunnen ze aan de slag op een andere dienst van Brussels Airport. “Maar daarover is er dus geen duidelijkheid. Toch vrezen we dat 10 of meer mensen zullen ontslagen worden”, zegt Callaerts. De vakbond dringt aan op meer transparantie en een echt overleg.