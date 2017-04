Vakbondsactie aan Ikea-vestigingen tegen sociale dumping

Aan zo’n 7 Ikea-vestigingen in ons land, onder meer in Zaventem, wordt vanmorgen actie gevoerd door de socialistische vakbond voor de transportsector. De BTB hekelt het feit dat de meubelgigant transportopdrachten systematisch toewijst aan de goedkoopste aanbieder. En dit werkt sociale dumping in de sector in de hand.

Niet enkel transportfirma’s zijn verantwoordelijk voor sociale dumping, ook de opdrachtgevers hebben hierin een groot aandeel. De socialistische vakbond wil immers dat opdrachtgevers bij de toewijzing van een opdracht ook rekening houden met de werk- en leefomstandigheden van de chauffeurs. Omdat Ikea weigert hierover een dialoog te voeren, houdt de BTB acties in de Ikea-filialen in Zaventem, Gent, Hasselt, Wilrijk, Hongnoul, Bergen en Aarlen waarbij ook de klanten gesensibiliseerd worden. Op de parking in Zaventem zal vanmiddag in een truck ook een documentaire vertoond worden over de problematiek.