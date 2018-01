Vakbondsactie bij Vinçotte Vilvoorde wegens ontslag hoofdafgevaardigde LBC

Bij het inspectiebedrijf Vinçotte in Vilvoorde protesteren de vakbonden tegen het ontslag van de hoofdafgevaardigde van het LBC. Dat gebeurdee n het kader van een herstructurering waarbij 189 jobs, of één vijfde van het hele bestand, werden geschrapt en waarover eind vorig jaar een cao werd afgesloten. Vandaag om 10 u zijn aan de zetel in Vilvoorde protestacties gepland.

De vakbonden wijzen met een beschuldigende vinger naar topman Marco Croon. Ze zeggen dat hij misbruik maakt van de herstructurering om de vakbondswerking in het bedrijf te ondermijnen. Hierbij zouden diverse werknemersafgevraadigden, vooral van LBC, zijn ontslagen. Nochtans kwam de naam van de man die nu is ontslagen niet voor op een eerdere lijst van namen van te ontslagen werkemersafgevaardigden, waarover in het paritair comité overeenstemming was bereikt. Een paar dagen later kreeg de man toch te horen dat hij aan de deur werd gezet. Volgens de vakbonden zou topman Croon hem "te kritisch" vinden.

De vakbonden willen dat het ontslag van de man ongedaan wordt gemaakt. Verder eisen ze een charter waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het sociaal overleg in de toekomst op een concrete wijze kan plaatsvinden.

Een verzoeningsvergadering gisteren leverde niets op. Vandaag om 10 u voeren de vakbonden aan de hoofdzetel van het bedrijf in Vilvoorde de eerste van een reeks protestacties.