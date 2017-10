Vakbondsactie verstoort busverkeer De Lijn in delen van het Pajottenland

In de stelplaatsen Het Rad, Dilbeek en Ukkel van De Lijn in Vlaams-Brabant hebben vanmorgen een aantal chauffeurs het werk neergelegd. Daardoor moeten reizigers rekening houden met verstoord busverkeer in delen van het Pajottenland en de zuidelijke rand van Brussel. Ongeveer één bus op de vijf rijdt niet. De actie is het sterkst voelbaar op de assen Halle-Brussel en Alsemberg-Brussel.

Aanleiding zijn vier incidenten van afgelopen weekend in Anderlecht, waarbij één bus is beschoten en drie bussen zijn bekogeld met projectielen. De directie van De Lijn in Vlaams-Brabant veroordeelt het geweld sterk en neemt maatregelen, maar ze betreurt dat de reizigers de dupe zijn van deze actie. Bij de incidenten in Anderlecht zijn geen gewonden gevallen, maar zowel de chauffeurs als de reizigers waren sterk onder de indruk.

De Lijn heeft aan de lokale politie gevraagd om extra te patrouilleren. Ook de controleurs van de vervoermaatschappij zijn vaker aanwezig op het grondgebied van Anderlecht. Vanmorgen is er sociaal overleg over de situatie in de gemeente. Reizigers vinden op www.delijn.be de lijst met niet gereden ritten. Vanaf 7.00 uur kunnen ze ook terecht bij De LijnInfo op 070 220 200 (0,30 euro/minuut).