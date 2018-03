Valken demonstreren hun kunnen in Zemst

In de Zemstse deelgemeente Elewijt stond zaterdag een roofvogelshow op het programma. Valken toonden er het publiek tot wat ze allemaal in staat zijn.

Met dodelijke precisie vallen valken vanuit volle vlucht konijnen, fazanten en andere dieren aan. Maar met de mens kunnen de roofvogels een hechte vertrouwensband opbouwen. Valken weten maar al te goed wie hun echte baas is. “De band die een Valkenier met de roofvogel opbouwt is voornamelijk gebaseerd op vertrouwen”, zegt Kris Ulens van de valkerijfederatie. ”Het vertrouwen moet er echt wel zijn, want als dat er niet is dan kan de samenwerking ook niet gebeuren. Daarom is het zo belangrijk om daar veel tijd in te steken, zodat de vogel een positief gevoel heeft om met die valkenier te willen samenwerken.”

Een aantal jaar geleden erkende Unesco de valkerij als immaterieel cultureel erfgoed. En ook al is deze jachtvorm al 3000 jaar oud, toch kiezen nog veel mensen, onder andere bij Syntra, voor een opleiding tot valkenier.

