Valse brandweermannen op pad in Dilbeek

In Dilbeek waren gisterenavond valse brandweermannen op pad. Het ging om oplichters die aanbelden om zogezegd steunkaarten ten voordele van de brandweer te verkopen.

De oplichters belden bij verschillende bewoners in Dilbeek aan. Wie de deur opende, werd gevraagd steunkaarten ten voordele van de brandweer te kopen. Die kostten 10 of 12 euro.

Volgens de brandweerzone Vlaams-Brabant West is er helemaal geen sprake van een actie met steunkaarten ten voordele van de brandweer. Het is niet duidelijk hoeveel mensen toch kaarten hebben gekocht. Wie valse brandweermannen aan de deur krijgt, neemt best contact op met de lokale politie.