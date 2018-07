Van de kaart bij 36 graden? Minder vlees, meer slaatjes

Te warm voor iets warms op je bord. Het populairste alternatief is dan een slaatje.Hoewel het volop barbecueseizoen is, doet de verzengende hitte de vleesverkoop niet stijgen. Traiteurs in de regio laten dezer dagen in de wijde wereld van de frisse slaatjes hun creativiteit dan ook de vrije loop…