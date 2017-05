Van de schoolbank naar de catwalk

Er zat en zit veel knap volk op de schoolbanken van de secundaire school ZAVO in Zaventem. Dat is ook onze nieuwsneuzen niet ontgaan. Minstens twee oud-leerlingen en één hudidige leerling timmeren aan hun modellencarrière.

Jeroen Muylaert is een oud-student van ZAVO. Vroeger ging hij vaak skateboarden en basketballen met zijn vrienden na school, nu is hij een model voor “Issue of Veine magazine” en “Major Paris”.

Ook Dylan Verlooy zat vroeger op de schoolbanken van ZAVO. Hij studeerde drie jaar geleden af in de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Modellenscouters hebben hem gespot op Couleur Café. Modellenbureaus boden hem contracten aan en hij werd aan vele andere klanten voorgesteld. Hij heeft al model gestaan voor Ralph Lauren, Versace en Armani.

Joren Aerts, een leerling uit het vierde jaar Sociaal Technische Wetenschappen, is model bij het modellenbureau jr.modelmanagement. Daar scouten ze vooral jonge meisjes en jongens via de sociale media. Nu doet hij maandelijks fotoshoots en leert hij om op de catwalk te lopen. Hij heeft al model gestaan voor Scotch & Soda.