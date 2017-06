Van der Cruysse stelt tweede thriller voor

Jan Van der Cruysse was 25 jaar lang werkzaam op de luchthaven, waarvan de laatste jaren als woordvoerder. In 2014 zegde hij zijn job vaarwel en begon hij met het schrijven van een boek. 'Bling Bling 1', verschenen in 2014, viel meteen in de prijzen. Zo won Van der Cruysse in 2016 de fel begeerde Hercule Poirotprijs en de Diamanten Kogel en vorige week sleepte de auteur nog De Schaduwprijs in de wacht, dat is een prestigieuze Nederlandse onderscheiding voor misdaadauteurs.

Ook in 'Bling Bling 2' speelt de luchthaven een hoofdrol. "De band met de luchthaven van Zaventem is zelfs sterker, want nu speelt de diamantroof zich daar af en niet langer in het Indiase Delhi." De ondertitel van het boek luidt niet voor niets 'De Zaventemnaars.'

Jan Van der Cruysse wil van 'Bling Bling' een trilogie maken. Het derde deel van de reeks staat al in de steigers.