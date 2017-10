Van doodslag verdachte man Kobbegem blijft aangehouden

De man uit Kobbegem die er van verdacht wordt zijn vrouw te hebben verstikt, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten deden zich vorige week weer in de woning van het koppel in Kobbegem, bij Asse.

Woensdag werd de 66-jarige Marie-Jeanne B dood aangetroffen in haar woning in de Breker. Het was een buur, die een sleutel van het huis heeft, die de ontdekking deed. Ook de 68-jarige man was op dat ogenblik in de woning aanwezig. De buur verwittigde meteen de hulpdiensten en een dokter.

De man van het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Nog dezelfde dag werd hij door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van doodslag. De raadkamer heeft zijn aanhouding nu bevestigd.