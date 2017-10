Van moord verdachte moeder uit Zemst blijft aangehouden

Twee weken geleden troffen de hulpdiensten in de garage van de vrouw een verkoold kinderlichaam op de barbecue. De moeder, een vrouw met Afrikaanse roots die al een poosje psychische problemen had verklaarde toen dat ze samen met haar dochtertje van 2 uit het leven wilde stappen. Ze viel daarna echter in coma en kon niet meer verhoord worden. De Brusselse raadkamer moest vorige week al beslissen over haar aanhouding, maar de zaak werd toen uitgesteld naar vandaag omdat de vrouw nog in coma lag.

Door de beslissing van de raadkamer blijft ze nog minstens een maand onder aanhoudingsmandaat. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis en wordt er bewaakt door gevangeniscipiers. Ze zal pas volgende week worden verhoord door de speurders van de politie.