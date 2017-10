Van moord verdachte moeder uit Zemst ontwaakt uit coma

De 27-jarige vrouw uit Eppegem (Zemst) die er van verdacht wordt haar dochter van 2 jaar te hebben vermoord, is ontwaakt uit coma. Normaliter moet de vrouw morgen verschijnen voor de Brusselse raadkamer.

Twee weken geleden troffen de hulpdiensten in de garage van de vrouw in Eppegem, deelgemeente van Zemst, een verkoold kinderlichaampje aan op de barbecue. De moeder, een Afrikaanse vrouw die al een poosje met psychische problemen kampte, verklaarde toen dat ze samen met haar dochter uit het leven wilde stappen, maar viel daarna in coma en kon niet meer verhoord worden.

Vorige week moest de Brusselse raadkamer beslissen over de bevestiging van haar aanhouding, maar de zaak werd toen uitgesteld naar morgen.