Van Stof tot Asse, kunst op 10 locaties in Asse

In de raadszaal van het gemeentehuis van Asse had, in aanwezigheid van gouverneur Lodewijk De Witte, zondagmiddag de vernissage plaats van de tentoonstelling 'Van Stof tot Asse'.

'Van Stof tot Asse' is één van de oudste en meest eigenzinnige kunstprojecten. Het gebeuren wordt om de 3 jaar georganiseerd en heel de gemeente Asse wordt er bij betrokken.

Kunstenaars stellen hun werken tentoon op meerdere locaties in het centrum van Asse, in oude of verlaten panden die nadien een andere bestemming krijgen of afgebroken worden. 'Van Stof tot Asse' biedt een mix van binnen- en buitenlandse, jonge en oudere kunstenaars (schilders, beeldhouwers, tekenaars, videokunstenaars...)

'Van Stof tot Asse' loopt nog tot 24 september en is open op zaterdag en zondag, telkens van 14.30 u tot 18.30 u. De toegang is gratis, organisatie De Ziener vzw.

Meer info op www.deziener.be en www.vanstoftotasse.be.

Een verslag van de opening van 'Van Stof tot Asse' maandag in het nieuws op RINGtv.