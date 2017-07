Van Uytvanck overleeft eerste ronde Wimbledon niet

Alison Van Uytvanck (WTA-98) heeft haar eerste ronde op Wimbledon niet kunnen winnen. Van Uytvanck verloor in 2 sets van de Russische Ekaterina Makarova, het nummer 47 op de WTA-ranglijst.

Van Uytvanck moest zich door de kwalificaties spartelen om op de hoofdtabel in Londen te raken. Van Uytvanck startte met veel geloof in eigen kansen, maar ze kon niet overtuigen.

De Grimbergse was een maatje te klein voor de Russische Makarova. De wedstrijd duurde amper 56 minuten, de setstanden waren 6-3 en 6-1.

Na afloop was Van Uytvanck dan ook realistisch. "Makarova heeft goed gespeeld en ik niet. Het was gewoon mijn dag niet."

Van Uytvanck last nu even een pauze in. "Ik heb nood aan een beetje rust", aldus Van Uytvanck.