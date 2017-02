Vanaf 24/02 werken in Affligem: vermijd de E40 richting kust!

Vanaf vrijdag 24 februari worden er werken uitgevoerd op de E40 ter hoogte van de oprit Affligem. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg aanzienlijk versmald. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht sterk vertraagd verkeer en raadt weggebruikers aan om tijdens de werken de E40 in de rijrichting van de kust te vermijden.

Tijdens de werken zal een deel van de afrit van Affligem gebruikt worden als tijdelijke rijstrook. Daardoor zullen er tijdens de werken twee rijstroken open zijn, maar de rechterrijstrook zal ook als uitvoegstrook dienen voor het verkeer dat in Affligem de snelweg wil verlaten. Dat betekent een aanzienlijke vermindering van de capaciteit en wachtrijen op de E40 in de rijrichting van de kust. In de werfzone zal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden voor de veiligheid van de arbeiders en de weggebruikers.

De werken zullen duren tot 1 maart. Volgende week is het weliswaar krokusvakantie maar dat betekent niet dat er geen wachtrijen zullen staan. Weggebruikers kunnen de E40 richting kust tijdens de werken dan ook beter vermijden, zeker als het mooi weer wordt.

Gebruik Antwerpse Ring om naar Gent/Oostende te rijden

Als je van Lummen naar Gent/Oostende rijdt en van Brussel naar Gent/Oostende, kan je van 24 februari t.e.m. 1 maart best via de Antwerpse Ring (R1) rijden.