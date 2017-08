Vanaf 27/8 wordt ingrijpend verkeersplan van kracht in Sint-Rochuswijk Halle

De Sint-Rochuswijk is met zijn 9.000 inwoners een van de grootste wijken van het land. De wijk heeft echter af te rekenen met heel wat sluipverkeer en lijdt onder de verkeersdruk. Daarom werd een ingrijpend verkeersplan uitgewerkt dat vanaf 27 augustus van kracht wordt. Momenteel worden overal de nodige verkeersborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht.

Het nieuwe verkeersplan moet de wijk meer ademruimte geven en de verkeersituatie veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Daarom wordt nagenoeg de ganse wijk een zone 30.

Voorts worden de Sint-Rochusstraat, de Melkerijstraat en de Halleweg eenrichtingsstraten. De Sint-Rochusstraat zal gebruikt worden door het verkeer dat het centrum van Halle wil verlaten, de Melkerijstraat wordt voorbehouden voor het verkeer dat naar het station of Halle-centrum wil. In de Nijverheidsstraat wordt de rijrichting omgedraaid. Je kan dus nog enkel rijden in de richting van de Villalaan. Dit moet sluipverkeer in deze straat voorkomen. Ook tal van andere straten worden een eenrichtingsstraat. (zie plan onderaan)

Om het sluipverkeer te weren dat van de A8 via de Biezeweide Halle wil bereiken, wordt de Biezeweide ter hoogte van de Roodkruisstraat doorgeknipt. Op die manier kan er op termijn aan de oude brouwerij Vanderlinden een pleintje worden aangelegd.

Doordat in een pak straten enkel eenrichtingsverkeer zal toegelaten worden, komt er ook ruimte voor fietspaden en fietssuggestiestroken. De Albertsstraat en de Leopold Deboeckstraat worden zelfs fietsstraten. Dat betekent dat fietsers er overal voorrang hebben op het gemotoriseerd vervoer.

Ook wordt er vanaf 27/8 een nieuw parkeerplan toegepast. Heel wat pendelaars die de trein gebruiken, laten hun wagen immers achter in de Sint-Rochuswijk. En dat veroorzaakt parkeerproblemen voor de handelaars en de bewoners in de wijk. Het bewonersparkeren in de Sint-Rochuswijk wordt daarom gevoelig uitgebreid. En er komen kiss & ride-zones ter hoogte van de scholen. Meer details vind je op de website van de stad Halle.

Meer details voor het eenrichtingsverkeer vind je in onderstaande schets (stad Halle)