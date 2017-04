Vanaf 7 april strengere controles op Zaventem voor wie Schengenzone verlaat

Vanaf 7 april zijn er verstrengde identiteitscontroles in alle luchthavens, zeehavens en treinstations met internationale verbindingen. Wie die Schengenzone verlaat of betreedt, wordt extra gecontroleerd. Reizigers die de komende dagen vertrekken vanop de luchthaven van Zaventem, zijn dus gewaarschuwd.

Tot voor kort keek de grenspolitie enkel de echtheid van de identiteitskaart na en of de foto daarop overeenstemde met de persoon die voor hen stond. Maar elke reiziger die de Schengenzone verlaat of binnenkomt, moet vanaf 7 april ook gecheckt worden in een politiedatabank. Dat geldt voor iedereen die onder naar meer Azië, Afrika, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk reist. Als er iemand geseind staat, volgt een verdere controle. Die controles kunnen volgens de federale politie langere wachttijden veroorzaken. Voor wie binnen de Schengenzone reist, verandert er niets.