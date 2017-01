Vanaf donderdag winterweer in Vlaams-Brabant

Vanaf donderdag krijgen we ook in onze provincie te maken met winterweer. De kans op sneeuw houdt aan tot en met zondag.

Vanaf donderdag krijgen de buien gedurende de dag steeds meer een winters karakter. Uiteindelijk worden dat sneeuwbuien waardoor er op verschillende plaatsen in het centrum een sneeuwtapijt zal verschijnen. Bovendien krijgen we donderdag te maken met een krachtige westenwind boven ons land. En die harde wind veroorzaakt gevoelstemperaturen onder het vriespunt.

Ook vrijdag en tijdens het weekend krijgen we regelmatig winterse buien en sneeuwbuien vanaf de Noordzee. In het weekend komt de wind iets tot bedaren. ’s Nachts gaat het ook vriezen waardoor het zeer glad kan worden. Vanaf volgende week is er minder neerslag maar de nachten worden wel kouder.

Bovenstaande foto's van de vorige winterprik kregen we van Emiel Van hemelrijck (Grimbergen), Maurits Marivoet (Meise), Greta Van Campenhout (Meise) en Ludwina Aarts (Kapelle-op-den-Bos).