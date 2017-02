Vanaf maandag verkeer op N1 in Zemst op 1 rijstrook

Vanaf maandg start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Brusselsesteenweg (N1) en de Zemstbaan op de grens van Mechelen met Zemst. Ter hoogte van de Carrefour-site wordt de doorsteek van de Brusselsesteenweg naar de Zemstbaan volledig heringericht om de doorstroming op de N1 te verbeteren. Er worden ook veilige en vrijliggende fietspaden aangelegd. Alles samen zullen de werken ongeveer vier en een halve maand duren. Het verkeer op de N1 moet tijdens de werken meestal over één rijstrook in plaats van twee.

De werken in Zemst hebben ook impact op de bussen van de Lijn. Bus 683 rijdt in Hofstade en Mechelen niet langs de Zemstsesteenweg en de Tervuursesteenweg, en dat in beide richtingen. Daardoor vallen de haltes tussen Zemst Carrefour en Mechelen Stenenmolenstraat weg. In de plaats rijdt lijn 683 over de Brusselsesteenweg, waar er ter hoogte van de Geerdegemstraat een vervanghalte komt. De bussen op de lijnen 282 en 682 volgen een omleiding via de Abeelstraat. Daardoor zijn ook een aantal normale haltes tijdelijk niet bereikbaar. Meer informatie vind je op www.delijn.be/zemst en www.wegenenverkeer.be.