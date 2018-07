Vanaf september ook honden welkom in dierenasiel Zemst

Vanaf 1 september zijn ook honden welkom in het dierenopvangcentrum in Zemst. “We hebben 12 hokken gezet waarmee we 12 tot 24 honden kunnen opvangen,” zegt het dierenasiel.

Vanaf 1 september kunnen de blaffende viervoeters wel terecht. De nieuwe eigenaar – vzw Stop Dierenmishandeling – heeft hokken gezet waar tot 24 honden terecht kunnen. “Het is wel geen hondenpension voor wanneer de baasjes op vakantie zijn. Dat pension komt er pas tegen 2021. Pas dan zal er genoeg ruimte voorzien zijn,” zegt de uitbater.

Honden opvangen in een dierenasiel, het zou de evidentie moeten zijn. Maar toch was het in Zemst jarenlang niet het geval. De vorige uitbater werd een klein jaar geleden uit het asiel gezet wegens wanbeleid. Zo verweet de gemeente Zemst hen onder meer té weinig dieren op te vangen - waaronder ook honden – en was de in- en uitstroom van dieren niet genoeg. Reden daarvoor was volgens de gemeente het feit dat de uitbater té veel van de dieren hield.

“Sinds februari hebben wij een nieuwe thuis gevonden voor 50 katten. Dat is ongeveer de helft van de katten en kittens die we hebben opgevangen.Ook het kattenpension loopt aardig vol. Tot het einde van de zomer is het pension zelfs uitgerust met airco,” aldus het dierenasiel.