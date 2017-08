Vanavond veel vallende sterren

De kans is dus groot dat je één of meerdere vallende sterren zal zien. En wie daar ook nog graag een woordje uitleg bij hoort, kan terecht bij volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen. “Nu het zijn eigenlijk geen vallende sterren. Wij spreken liever over meteoren. Het zijn eigenlijk stofdeeltjes, ze hebben de grootte van een zandkorrel, die door de ruimte vliegen met een snelheid van 40 kilometer per seconde. En wanneer die steentjes de aarde tegenkomen gaan ze opbranden in de dampkring. En dat is het fenomeen dat de mensen kennen als een vallende ster”, verduidelijkt Philippe Mollet van Volkssterrenwacht MIRA. Vanavond rond middernacht zijn de omstandigheden het best om vallende sterren te spotten: weinig voorspelde bewolking én geen storend maanlicht. Zo zou je wel eens tientallen meteoren per uur kunnen zien. Vrijdagavond maar ook zaterdagavond is MIRA daarom extra lang open, tot 1u 's nachts. Meer info vind je op www.mira.be