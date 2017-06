Vandaag 70ste editie van Halle-Ingooigem

Vanop de Grote Markt in Halle start vandaag de 70ste editie van de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem. Aan de start verschijnt opnieuw het kruim van de wielerwereld met heel wat bekende namen onder wie ook de veldrijders Mathieu Vander Poel en Wout Van Aert.

Grote organisator van de wielerklassieker Halle-Ingooigem is wielerclub Yveghem Sportief uit Anzegem. Maar om de start in Halle te organiseren doet de club nu al 13 jaar een beroep op de knowhow van de wielervrienden van Buizingen Sportief.

De klassieke ingrediënten staan ook dit jaar op het programma. Zo zullen vanaf 11 u de de deelnemende ploegen worden voorgesteld op de Grote Markt van Halle. Verder is er een rennersdorp op het Possozplein en op de parking van De Bres. Het startschot wordt om 12 u 30 gegeven op de Grote Markt. Daarna volgt een wedstrijd in rechte lijn van Halle naar Ingooigem, gevolgd door nog vijf plaatselijke ronden, goed voor 201 kilometer wedstrijd.

Aan de start in Halle verschijnen 4 Pro Tour-teams (Quick Step Floors, Lotto-Soudal, Lotto Nl-Jumbo en FDJ), naast een nationale ploeg met bekende Belgische namen, zeven Pro Continentale ploegen en tien continentale teams. Omdat de werken aan de Beestenmarkt in Halle vertraging oplopen, wordt het peloton omgeleid via de Zwaanstraat en de Dekenstraat om zo op de Ninoofsesteenweg te komen.