Vandaag is het de ‘Neem je hond mee naar het werk’-dag

Maar misschien is dat niet zo vreemd want Mars is een multinational die naast snoepwaren, rijst ook voeding voor honden en katten produceert. Bij Mars zijn ze ervan overtuigd dat huisdieren goed zijn voor de mens en omgekeerd. “Er is ook recent onderzoek gedaan naar de invloed van de aanwezigheid van honden op de werkvloer en daar komen twee heel grote voordelen uit. Eerst en vooral is het gewoon goed voor de moraal. Het is aangenaam dat de dieren bij ons zijn en ten tweede verzachten ze de stress. In geval van stress kijk je eens naar je hond of je streelt hem eens en dan gaat alles weer veel gemakkelijker", verduidelijkt Kathy Heungens, zakelijk directeur bij Mars Belgium.

Op het kantoor van Mars Belgium werken op sommige dagen tot zeventig mensen. Van hen brengt twee op de tien zijn of haar hond mee naar het werk. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat, zie je vanavond op RINGtv.