Vandaag nationale actiedag tegen woninginbraken

Onder het motto '1 dag niet' is er vandaag de nationale actiedag tegen woninginbraken. Het doel van de actiedag is burgers er toe aan te zetten om zelf het initiatief te nemen om hun woning beter te beveiligen tegen inbraken.

Ook in onze regio besteden de verschillende politiezones aandacht aan het probleem van de inbraken in woningen. Zo gaat de politiezone Vilvoorde-Machelen de straat op, meer bepaald in de wijk Koningslo. Die wijk heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verschillende inbraakgolven. De politezone Vilvoorde-Machelen wil daar actie tegen ondernemen.

Vandaag wandelen de wijkagenten door de straten in Koningslo. Ze gaan daarbij op zoek naar huizen die wat inbraken betreft nog kunnen verbeterd worden. Aan de hand van een checklist en een brochure zullen de agenten de bewoners informeren over wat ze kunnen doen om hun woning beter te beveiligen.

De agenten krijgen het gezelschap van burgemeester Hans Bonte en van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.