Vandaag officiële start van de koopjes

Voor de kooplustigen is er alvast goed nieuws: door het warme winterweer was de verkoop dit seizoen maar matig, waardoor er nog heel wat in de rekken is blijven liggen. De handelaars zijn dus met een grote stock blijven zitten. Om die stock alsnog kwijt te raken, zijn er al van bij de start grote kortingen, vaak al van 50 %.

Uit cijfers van zelfstandigenorganisatie NSZ blijkt dat 42 % van de modehandelaars slechtere solden verwacht dan in 2017. Die waren toen goed voor een omzetstijging van één procent.

De koopjesperiode duurt nog tot eind januari.