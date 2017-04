Vandaag opnieuw normaal busverkeer bij De Lijn Vlaams-Brabant

Door een actie van de chauffeurs was het busverkeer in de ruime noordrand maar ook in andere delen van Vlaams-Brabant twee dagen lang grondig verstoord. Intussen is er een akkoord tussen directie en vakbonden over het vervroegd invoeren van maatregelen rond rij- en rusttijden. Daarnaast komen er in april ook een aantal efficiëntieverbeteringen. Tot slot worden ook enkele andere mogelijke aanpassingen aan de dienstregeling versneld bekeken. Vanaf vandaag gaan in principe alle chauffeurs opnieuw aan het werk.