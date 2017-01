Vandaag start voor aanleg veelbesproken ondergrondse parking Markt Vilvoorde

De start van deze werken heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Onder meer het actiecomité Zo Mobiel Lef voerde twee jaar actie tegen de plannen. Maar nadat ook het beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning verworpen werd, kan eindelijk gestart worden met de aanleg. Het actiecomité gaat naar eigen zeggen opnieuw een bezwaar indienen bij de Raad voor vergunningenbetwistingen en voert vanmorgen ook actie tegen het kappen van de bomen op de markt. “Het zou een ongelooflijke vergissing zijn mochten de bomen gekapt worden voor een parking die er wellicht nooit komt. Bovendien is men in het gros van de steden gestopt met het aanleggen van ondergrondse parkings want het schaadt de mobiliteit en de leefbaarheid. Zelfs Brussel heeft alle plannen voor de bouw van bijkomende ondergrondse parkings in het centrum afgevoerd”, zegt Fred Luyckx van het actiecomité.