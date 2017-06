Vandaag stiptheidacties bij douane op Zaventem

Maandag voerden de bonden ook al actie aan het hoofdgebouw van de FOD Financiën aan het Noordstation in Brussel. Vrijdag volgen er dus stiptheidsacties op de luchthaven van Zaventem. De christelijke vakbond ACV protesteert tegen het verdoken besparingsplan dat minister Van Overtveldt (N-VA) wil doorvoeren bij de federale overheidsdienst Financiën. “Het is onbegrijpelijk dat een minister die geld te kort heeft niet op zoek gaat naar extra personeel om het geld binnen te halen”, reageert Marc Nijs van het ACV. “Dat geldt niet alleen voor de dienst Directe Belastingen en BTW maar ook voor de douanediensten op Zaventem. De douane controleert er immers op cash geld dat illegaal circuleert. Op enkele jaren tijd is er beslag gelegd op miljoenen euro’s . Ooit werd er zelfs meer dan één miljoen euro in één operatie binnen gehaald. Die dienst kan evenwel niet worden uitgebouwd omdat er geen personeel is. Dat vinden wij onvoorstelbaar”, aldus nog Nijs.