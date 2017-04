Vandaag Wereldgezondheidsdag: ‘Geniet elke dag’

Vandaag is het Wereldgezondheidsdag, een moment om stil te staan bij hoe belangrijk een goeie gezondheid is. De nieuwsneuzen van Campus Wemmel doen dat met Elisabeth Van Wassenhoven uit Merchtem. Elisabeth is 37 en leerkracht Frans in Wemmel. Vier jaar geleden, net na de bevalling van haar derde kindje, ontdekten dokters borstkanker. Sindsdien geniet deze veerkrachtige jonge vrouw elke dag intens van het leven.

Eind 2014 werd bij Elisabeth kanker vastgesteld, niet veel later werden haar beide borsten geamputeerd. In die periode had ze maar één wens: dat andere mensen normaal deden en niet steeds de vraag stelden: “Hoe gaat het met jou ?”. “De situatie is al zeer vreemd. Je gaat elke dag naar het ziekenhuis. Je werkt niet meer, je bent moe, je bent ziek. Je hebt ook angst en je bent ook kwaad. En telkens iemand dan informeert naar je toestand komt iedere keer die angst of kwaadheid naar boven die je niet wil voelen. Ik wou meer zijn dan alleen maar een kankerpartiënt”, aldus Elisabeth.

Hoe zij en haar kinderen die periode beleefde, getuigt ze vanavond in het nieuws op RINGtv. De nieuwsneuzen van Campus Wemmel maakten immers een mooie reportage over hun leerkracht.

Elisabeth geniet in ieder geval meer dan ooit van het leven. Vooral door het inzicht dat de ziekte haar heeft gegeven. “Je hebt elke ochtend de keuze hoe je die dag zal beleven. En dat gevoel hoop ik de rest van mijn leven te kunnen bewaren”, besluit Elisabeth.