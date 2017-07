Vandalen aan het werk in Merchtem

In Merchtem zijn weer vandalen aan de slag geweest. Deze keer hadden ze het gemunt op 'Paardenwater', een monument dat werd opgesteld naast de kerk in het centrum. 3 weken geleden nog werd in Merchtem een aantal vandalen ingerekend door de politie.

'Paardenwater' is de naam van het terrein naast de kerk in het centrum van Merchtem dat verwijst naar de plaats waar vroeger paarden en koeien konden waden. Op dat terrein liet de gemeente Merchtem een plantsoen met een monument aanleggen. Dat monument is nu door vandalen zwaar toegetakeld. Het schepencollege laat onderzoeken wat de kostprijs is om het monument te herstellen.

Aan de jeugdlokalen 'Ten Anckere' in Merchtem was er een drietal weken geleden eveneens sprake van vandalisme. Daar konden agenten van de politezone AMOW toen nog enkele heethoofden inrekenen. Een 14-jarige jongen had zelfs een boksbeugel bij.